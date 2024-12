Nouveau : Le magazine de Noël by Faxinfo est sorti

Il était attendu, il est enfin là ! L’équipe de Faxinfo est ravie de vous annoncer la sortie de son magazine spécial Noël et fêtes de fin d’année 2024, désormais disponible partout sur l’île.

Faxinfo, le quotidien de Saint-Martin depuis bientôt 32 ans, est fier de vous présenter la 5ème édition de son magazine spécial Noël et fêtes de fin d’année 2024. Disponible dès maintenant, ce numéro festif de 56 pages vous accompagne tout au long du mois de décembre pour célébrer les fêtes sur notre magnifique Friendly Island.

Cette année, nous avons mis l’accent sur :

La gastronomie : Explorez des recettes savoureuses pour sublimer vos repas, et découvrez ou redécouvrez des tables d’exception qui font de Saint-Martin la capitale de la gastronomie dans les Caraïbes.

Le shopping de Noël : Nos pages dédiées vous guideront vers les meilleures idées cadeaux et les boutiques incontournables pour gâter vos proches.

L’esprit festif : Marchés de Noël, escapades sur les îles voisines, meilleurs spots pour faire la fête, et bien d’autres inspirations pour vivre pleinement la magie des fêtes.

Ce magazine est une ode à tout ce qui rend notre île si unique : sa richesse culinaire, ses commerces de qualité, et son ambiance festive. Nous remercions chaleureusement notre équipe et nos annonceurs, qui ont permis la réalisation de ce numéro.

Retrouvez-le dès aujourd’hui dans tous nos points de distribution sur l’île et dans nos locaux à Bellevue. Plongez dans ses pages et laissez-vous guider pour des fêtes gourmandes, lumineuses et pleines de bonheur.

Toute l’équipe de Faxinfo vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année !

**********************************************************************************

Principaux points de distribution Magazine Noël Faxinfo :

SAINT-MARTIN

Assistance 97, Assurances Anton ODEALIM, Bistro de la Mer, Boulangerie l’Express, Bred, Buzz, Cadisco, Cadismarket, Cariburo, CCISM, Cepac, Chez Maguy, Conforama, Coco Beach, Crédit Mutuel, Dauphin Telecom, Délices du Palais, Gitem, Go Sport, Grand St-Martin, Grand Maison, Henoch’s Place, Home’N Tools, Lainez Boulangerie, La Samanna, LCL, Le Goût du Vin, Le Moulin, Les Galets, Librairie des Iles, Loterie Farm, Maison de la Literie, Maison Mère, Mc Donald’s, Martino Boulangerie, Monoprix, Nagico, Nawak Import, Nectar, One by K, Ours Private Chef, La Petite Cour, Petit Casino, Pro & Cie, Rancho del Sol, Samarpaint, Sébastien Quillere, Smec, Soremar, Tabac La Civette, Tackling Assurances, Taïtu Resto, La Villa Hibiscus, West Indies Mall.

ST.MAARTEN

Ace, Baguetelle, BSS Philipsburg, Buccaneer, Cafe Atlantico, Carrefour, Casino Royale, Island Spirits, Juliana Airport, La Chingona, La Folie Maho, La Sucrière, Le Petit Paris by l’Express (Juliana Airport), Prime, Rendez-vous Lounge, Réveil Matin, Sandbar, Soggy Dollar, Sunset, SXM Cigars Maho, The Cottage Saba, Top Carrot, WIB, Winair.

