SAISON CYCLONIQUE : Nouvelle opération d’accompagnement à l’auto-sécurisation

Forts du succès de l’édition précédente, les Compagnons Bâtisseurs et l’Association SGOMI organisent une nouvelle opération d’accompagnement à l’autoprotection à l’occasion de la saison cyclonique 2024-2025 pour les familles vulnérables de Sandy Ground.

Les interventions auront lieu du lundi 1er juillet au vendredi 5 juillet 2024. Ce projet a pour volonté d’accompagner les habitants les plus vulnérables de Sandy Ground à protéger leur logement en cas de phénomène cyclonique. Formés par les Compagnons Bâtisseurs, les agents de Sandy Ground on the Move Insertion sont désormais à même de vous aider à sécuriser votre logement grâce à la fixation de planches fournies par les organisateurs. Le perçage et la pose se feront avec les bénéficiaires. Les associations et centres sociaux de Sandy Ground sont invités à rejoindre ce partenariat pour identifier et orienter les familles en difficulté afin qu’elles soient mieux préparées et protégées. _Vx

Infos : Shaniqua Hunt (responsable SGOMI) au 06 90 62 82 94 et Maé Bridier (directrice CB) au 06 90 18 91 31

