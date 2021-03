Immobilier : Le prix moyen au mètre carré à Griselle et à la Baie Orientale

Afin d’apprécier le prix moyen du marché immobilier en partie française, nous avons analysé les demandes d’intention d’aliéner (DIA) de l’année 2020.

Prix du mètre carré à Griselle

Le prix moyen est de 4 450 euros le mètre carré dans ce quartier de l’île selon les dix ventes retenues ; la fourchette varie entre 2800 et 6 375 euros le mètre carré. Les surfaces du terrain et habitable ne sont pas les principaux critères : en effet, la maison la plus chère a été cédée à 615 000 euros avec quelque 96 mètres carrés habitables (6373 €/ m2) et 2185 mètres carrés de terrain. Une maison plus grande (112 m2) avec un terrain plus petit (1 490 m2) a été cédée à 481 000 euros (4 270 euros le m2).

Quatre des dix ventes sur ce secteur présentent des prix allant de 4 275 à 4 585 euros le mètre carré.

Le montant moyen des transactions en 2020 est de 359 700 euros, la surface moyenne des biens vendus de 80,9 m2.

Prix du mètre carré à la Baie Orientale

Le prix moyen des dix-neuf ventes s’élève à 3 815 euros le mètres carrés dans ce secteur, la fourchette allant de 2 420 à 5 645 euros le m2. Le montant moyen des transactions en 2020 est de 393 945 euros, la surface moyenne des biens vendus de 103 m2.

– Aux Jardins de la Baie orientale, la surface habitable des maisons vendues est de l’ordre de 116 mètres carrés pour un prix moyen de 3 970 euros et le montant moyen des transactions 461 250 euros. La taille de la maison n’a pas d’influence sur le prix car sur les quatre ventes dans ce lotissement, les deux plus grands biens (entre 126 et 128 m2) ont été vendus largement moins cher que les deux, plus petits d’une vingtaine de mètres carrés ; la fourchette variant de 350 000 à 520 000 euros.

– Au sein du lotissement de la Baie orientale, la surface habitable moyenne des maisons cédées est de 101 mètres carrés, celle du terrain de 2200 mètres le carré pour un prix moyen de 3 780 euros le mètre carré habitable. Le prix moyen d’une maison est de 381 705 euros.

Le prix au mètre carré varie de 2 420 à 5 645 euros. Un studio de 37,5 mètres carrés a été vendu 3 765 euros le mètre carré et un immeuble comprenant 8 appartements d’une surface totale de 790 mètres carrés, 2,05 millions d’euros (2 595 euros/m2).

