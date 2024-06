Météo : Une onde tropicale en approche à surveiller

D’après Météo France et le National Hurricane Center, une onde tropicale, située à quelques centaines de kilomètres du Cap Vert continue de s’organiser. Elle se déplace rapidement et devrait concerner l’arc Antillais à partir de lundi 1er juillet.

Cette onde est placée sous surveillance pour un risque d’évolution cyclonique à 7 jours par le centre national des ouragans (NHC). En effet, la probabilité que cette onde devienne un phénomène cyclonique est estimée à 40% pour les 48 prochaines heures et à 70% pour les sept jours à venir. Une dégradation du temps et des conditions de vent et mer est très probable.

Néanmoins, étant donné l’échéance, l’incertitude reste importante tant sur la trajectoire que sur l’intensité de ce potentiel système cyclonique. _AF

