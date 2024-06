CULTURE : Clap de fin pour le tournage de « Meurtres à St Martin »

La dernière scène jouée hier dans les locaux du ‘faux commissariat’ à Marigot marquait la fin du tournage du téléfilm « Meurtres à Saint-Martin » après 25 jours intenses de prises de vue sur notre territoire.

Ce nouvel opus de la série plébiscitée de France Télévisions qui attire jusqu’à 8 millions de téléspectateurs est produite par ELOA Prod, fondée par France Zobda et Jean-Loup Monthieux. Forts de plusieurs tournages de la série « Meurtres à … » en Outre-mer, les deux producteurs ont choisi notre territoire pour apporter plus de visibilité sur la culture et la diversité ultramarines. L’équipe de tournage aura bien sillonné la partie française en posant ses caméras dans plusieurs secteurs incontournables comme Marigot, Grand-Case, la Baie Orientale, Colombier, Tintamarre, l’îlet Pinel, de jour comme de nuit. Pour rappel, « Meurtres à Saint-Martin » met en scène un duo de policiers, un gendarme muté à Saint-Martin incarné par l’acteur Fabrice Deville, et une policière de la partie hollandaise d’origine haïtienne interprétée par Aude Legastelois, une première pour les producteurs afin de coller à la réalité de coopération internationale entre SXM et Sint Maarten. Pour Jean-Christophe Cardineau, directeur de production, tout s’est très bien passé : « L’accueil a été très bon, avec des gens très coopératifs et contents qu’il y ait une activité type tournage. Aucun retard malgré les incertitudes météorologiques, nous sommes très contents ». Comptant 45 personnes dans l’équipe de tournage dont quelques techniciens locaux, le téléfilm « Meurtres à SXM » aura aussi permis à 145 résidents de Saint-Martin d’expérimenter la figuration ou le petit rôle. Le budget du tournage de « Meurtres à Saint-Martin » s’élèvait à plus de 2,5M€ dont une subvention de 200.000€ de la Collectivité pour couvrir les frais liés aux tournages et à la réalisation. Cette belle expérience entre Eloa Production et la COM via Fabiola Rioual, cheffe de projet de l’audiovisuel en charge de l’accueil du tournage du téléfilm, aura permis d’ouvrir la porte vers la création, d’ici 2025, d’un bureau d’accueil des tournages pour la basse saison sur le territoire de Saint-Martin. La date de diffusion du téléfilm « Meurtres à Saint-Martin » sur France Télévisions est encore incertaine, même si nous pourrions espérer regarder le résultat final sur notre petit écran au cours du premier trimestre 2025. Une avant-première sur notre territoire est en cours de discussion entre tous les acteurs. À suivre… _Vx

