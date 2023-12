CULTURE : Prolongation de l’exposition Word Fest à Marigot

Afin de promouvoir la littérature de Saint-Martin, l’association Sparks exposait des poèmes d’artistes locaux dans le hall de la Collectivité, jusqu’au 30 novembre. Forte de son succès, l’exposition se voit prolongée.

Ce projet porté par l’association Sparks créée par Léon Noël, jeune poète local et agent du service de l’éducation et enseignement supérieur de la COM, est soutenu par la Collectivité et sa direction culturelle. Pour cette première édition du Word Fest Saint-Martin, cinq écrivains du territoire et leurs magnifiques œuvres poétiques sont mis en lumière : Ruby Bute, Tamara Groeneveldt, Melissa Fleming, Dania Amacin et Léon Noël. Chaque poème est agrémenté d’une photographie de son auteur. Parce que l’association Sparks tient à promouvoir la diversité culturelle et toucher le plus grand nombre, cette exposition est réalisée en français et en anglais (créole saint-martinois). Les poèmes diffusés sur les voiles des lampadaires des restaurants locaux du front de mer à Marigot ont dû être décrochés pour le changement de l’éclairage public mais ces derniers feront leur retour l’année prochaine. Grâce au soutien de la Collectivité et à la demande de l’Éducation Nationale et de l’Office de Tourisme, l’association Sparks, créée pour promouvoir la littérature de la faune et de la flore de Saint-Martin, publiera prochainement une œuvre littéraire d’un auteur originaire du territoire pour appuyer les enseignants dans l’enseignement de la poésie. L’exposition Word Fest Saint-Martin a été visitée par un public très large depuis son installation dans le hall de la Collectivité de Marigot. Les élus ont donc décidé de la prolonger « jusqu’à nouvel ordre » afin que d’autres visiteurs puissent admirer la richesse artistique et culturelle de Saint-Martin. _Vx

127 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter