Tradition : Les pompiers de Saint-Martin ont fêté la Sainte-Barbe

Traditionnel moment de rassemblement et de convivialité, la Sainte-Barbe est l’occasion de rendre hommage aux pompiers et à leur métier difficile.

Le vendredi 4 décembre dernier a été célébrée la fête des pompiers, jour de la Sainte-Barbe, qui est selon la tradition chrétienne, la sainte protectrice des artilleurs et des pompiers. « Un grand merci aux pompiers de Saint-Martin pour leur accueil et surtout pour leur sens exemplaire de l’abnégation. Sauver des vies, venir au secours de tout un chacun, parfois au prix de votre sécurité et plus…fait de vous nos héros. Bonne fête à tous, mais aussi à vos familles qui vous soutiennent dans cette mission que vous avez choisie », a souligné le président, Daniel Gibbs présent lors la cérémonie.

Selon la légende, « Saint Barbe protège de la ‘male mort’ c’est-à-dire la mort sans avoir reçu les derniers sacrements, ce qui interdisait aux fidèles d’être enterrés en chrétiens au Moyen-âge ». Qu’on y croit ou pas, c’est donc une occasion pour rappeler les risques que prennent les pompiers au quotidien. _AF