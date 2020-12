Ecole Hervé Williams : tous mobilisés pour le Téléthon 2020 !

Afin de sensibiliser les élèves et de les impliquer concrètement dans des actions de solidarité, l’école Hervé Williams s’est mobilisée pour le Téléthon 2020 et a organisé une journée sportive banalisée le vendredi 4 décembre dernier. Une belle réussite !

Plusieurs ateliers ont ainsi été organisés tout au long de la journée, à savoir, une course en fauteuils roulants, handibasket, le jeu de la chenille, la course à trois pieds, une course les yeux bandés avec guide et atelier artistique.

L’urne mise à disposition pour recueillir les dons de toute la communauté éducative de l’école pesait lourd au terme de la journée.

En effet, grâce à une extrême générosité de toute la population scolaire, 1308,14 euros ont été récoltés pour le Téléthon 2020 à l’école Hervé Williams.

Chapeau bas à Yannick Delannay, la directrice de l’établissement, aux enseignants, élèves et parents. Comme le dit le proverbe, les petits ruisseaux font les grandes rivières. _AF