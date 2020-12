Randonnée : Au « Family Trail », on plante aussi des arbres avec le concours de Dream of Trail et la Loterie Farm !

Le Family Trail, organisé chaque vendredi par Dream Of Trail, est une randonnée d’environ 1h30, ouverte à tous et surtout aux enfants accompagnés de leurs familles. Chaque semaine, les membres de Dream of Trail les guident dans les chemins de Saint-Martin en souhaitant montrer la beauté et diversité des randonnées de l’île et partager leur amour de la nature.

C’est donc naturellement que le vendredi 4 décembre dernier, la Loterie Farm a invité le Family Trail à venir récupérer des petits plants de manguiers. C’était un Family Trail différent mais encore plus proche de la nature avec une soixantaine de personnes dont la moitié d’enfants présents.

C’était vraiment très sympa de voir les enfants tous très attentifs lorsque BJ, (le propriétaire de la Loterie Farm) leur a expliqué comment bien déterrer les petits manguiers et les replacer dans des petits pots que nous leur avions fournis. Et de voir surtout leur tête lorsqu’ils ont compris l’importance de planter un arbre.

L’ambiance était très joyeuse puis, environ une heure après, c’est plus de 60 pieds que les enfants ont pu ramener chez eux pour les replanter sur l’île.

Bien sûr, la journée s’est terminée par une jolie balade dans le parc de la Loterie Farm.