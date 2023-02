CULTURE ASSOCIATION : Belle rencontre entre le public et le poète Lasana Sekou

À l’occasion de la sortie officielle du recueil trilingue de poésie de Lasana Sekou en collaboration avec l’association Les Fruits de Mer, le public est venu en masse pour la séance de dédicace en présence de l’auteur organisée le samedi 4 février dernier à l’Amuseum Naturalis.

L’affluence était proportionnelle à la symbolique de l’évènement. « 6 Poems / 6 Poèmes / 6 Poemas » est un livre trilingue qui partage les œuvres poétiques de l’écrivain saint-martinois Lasana Sekou, en anglais original, en français et en espagnol. Avec une couverture aux couleurs rappelant l’Unity Flag cher au cœur de l’artiste pour avoir participé à sa création, cette œuvre unique en son genre est née de l’idée de Mark Yokoyama de l’association Les Fruits de Mer. Ce samedi 4 février dès 9h, petits et grands se sont précipités pour découvrir l’ouvrage, distribué gratuitement à l’Amuseum Naturalis et dédicacé par Lasana Sekou qui a pris le temps d’échanger avec chaque personne sur la poésie, la culture ou encore le Saint-Martin d’antan. Au cours de la séance de la dédicace, les plus petits ont profité de l’espace de coloriage pour exprimer leur imagination avec d’autres ouvrages publiés par l’association.

Pour agrémenter cette matinée culturelle, Jenn Yerkes, autre petit génie du duo des Fruits de Mer, avait préparé des mets et des rafraîchissements à disposition du public. Petit clin d’œil aux traditions culinaires d’ici, des petites tartes confectionnées par St Martin’s Sweetness Pastries, au bon goût de guavaberry et de noix de coco, ont ravi les papilles des visiteurs. Pendant que certains patientaient pour faire dédicacer leur recueil de poésie, d’autres en ont profité pour visiter la nouvelle exposition installée dans le parc de l’historique Old House à Quartier d’Orléans. De grands panneaux littéraires colorés y exposent les poèmes dans les trois langues. Outre les textes originaux en anglais de Lasana Sekou, le public y découvre les nouvelles traductions par Alex Richards, Fabian Adekunle Badejo et Jocelyne Illidge. Plusieurs collégiens de la cité Robert Weinum, accompagnés de leur professeure d’espagnol, ont participé à l’inauguration de l’exposition avant de rencontrer l’auteur et les traducteurs, également présents le 4 février dernier. Pour Lasana Sekou, « c’est un honneur d’être l’un des écrivains dont le travail est rendu visible aux jeunes, aux parents, aux enseignants, aux visiteurs, à tous ceux qui visitent le musée. Avec « 6 Poèmes », une partie de ces écrits peut être emportée à la maison et dans les salles de classe et les médiathèques des écoles de notre île ». Comme à l’accoutumée, l’association Les Fruits de Mer procèdera à une distribution gratuite du recueil de poésie dans les établissements scolaires de Saint-Martin dans le cadre du projet financé par la Collectivité de Saint-Martin via la Vie Associative. L’autorisation de publier les poèmes de ce volume de 36 pages a été accordée par la House of Nehesi Publishers et Lasana Sekou. Véritable invitation à s’imprégner de Saint-Martin et de la richesse de sa culture, « 6 Poèmes » révèlent l’importance de la poésie où l’utilisation du son et le rythme des mots réussissent à exprimer des émotions que nul autre genre d’écriture ne parvient à égaler. _Vx

