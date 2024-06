BADMINTON : Trois tournois disputés en Guadeloupe pour les licenciés adultes du SXM Badminton Club

Une saison riche pour le SXM Badminton Club ! Après les jeunes, les adultes ont pris à leur tour la direction de la Guadeloupe pour y disputer trois compétitions officielles.

Les badistes de Saint-Martin, Angélique Armougom, François Thao et Victor Vigouroux ont d’abord participé au tournoi « Ecol’Open » organisé par le club TiBad à Petit-Canal. François Thao et Victor Vigouroux obtiennent une belle 2ème place en double-hommes.

Lors du 2ème tournoi « Bad’N Rock » organisé par le Volant Bouillantais à Bouillante, Angélique Armougom et sa partenaire Nathalie Trojman (Tibad) terminent à la 3ème place du double-dames.

Enfin, à l’occasion du 3ème tournoi, le championnat régional Vétérans à Marie-Galante, Angélique Armougom et Nadine Ymung se hissent à la 3ème place du double-dames, François Thao et son partenaire Patrick Olivier (KSC) terminent 2èmes du double-hommes. Enfin, François Thao et sa partenaire Nadine Ymung remportent le double-mixte au terme d’un parcours remarquable. Félicitations à eux !

Le SXM Badminton Club tient à remercier la Collectivité, le Crédit Mutuel et Go Sport pour leur soutien. _AF

