GOLF : The Friendly Cup, 2ème édition

La deuxième édition de la Friendly Cup revient avec son lot de surprises et de convivialité le samedi 13 avril 2024 au Golf de Mullet Bay. Organisée par The Friendly Books et les Tamarins, cette compétition promet une journée mémorable pour les passionnés de golf.

Au programme de cette 2ème édition de la Friendly Cup imaginée et organisée par The Friendly Books et Les Tamarins, petit-déjeuner, Scramble à deux joueurs, concours du plus long Drive, concours d’approche et de puttings, remise des prix et un déjeuner Créole préparé par Mirlande qui a participé aux 2 éditions de « Cuisine Créole ».

Une surprise de taille attend également les participants : la possibilité de planter un cocotier sur le trou de leur choix, afin de laisser une empreinte positive sur le Golf de Mullet Bay.

Opération possible grâce à la généreuse contribution de Caribbean Palms.

Les organisateurs expriment leur gratitude envers leurs partenaires et tous les participants qui font de la Friendly Cup un événement aussi spécial.

Que vous soyez un golfeur chevronné ou un amateur enthousiaste, la Friendly Cup promet une journée inoubliable au Golf de Mullet Bay, où compétition et convivialité se rejoignent pour créer des souvenirs impérissables.

