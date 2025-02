CULTURE – SANTÉ : La Banque des Territoires soutient le premier Living Museum de France

Jeudi dernier, la Banque des Territoires a signé une convention avec l’association Art For Science (AFS), officialisant une aide au démarrage de 30000€ pour le développement du Living Museum de Saint-Martin. Ce financement permettra de finaliser l’aménagement du lieu qui dénombre 133 visites depuis son ouverture le 6 janvier 2025.

Le Living Museum de Saint-Martin est le premier en France et le 42ème au monde. Il s’inspire d’un concept novateur reconnu par l’OMS comme une révolution en matière de santé mentale. Contrairement aux autres, le Living Museum de Saint-Martin est ouvert à tout le monde.

Pour Mélanie Dal Gobbo, présidente d’AFS, le Living Museum est un lieu de renaissance, où l’art aide chacun à reprendre son vie en main. Gratuit et coordonné par Alexia Carole, il offre un exutoire artistique aux Saint-Martinois, de toute génération, issus de divers horizons et quartiers. L’art y devient un outil de reconstruction personnelle, permettant de rompre l’isolement, lutter contre les addictions, évacuer les traumatismes, s’éloigner de la délinquance et imaginer un avenir plus positif.

Loïc Rolland, directeur régional de la Banque des Territoires, accompagné de Jennifer Martin, chargée du développement territorial, abonde dans ce sens : “Ce projet illustre notre engagement pour l’Économie Sociale et Solidaire et notre volonté d’accompagner des initiatives locales porteuses de transformation et de cohésion sociale”.

Pour la sous-préfète Marie-Hildegarde Chauveau, “Ce projet était fait pour Saint-Martin”, il coche des cases prioritaires pour l’État : la jeunesse, l’offre artistique, la lutte contre les violences, l’addiction et l’isolement, “ça en fait un projet idéal, et le Living Museum est aussi un endroit où les populations qui ne se mélangent jamais se rencontrent et sociabilisent”. _Vx

Infos : https://www.artforscience.eu/living-museum/

