VIE LOCALE : Village de la Résilience ce samedi 7 octobre à Marigot

En 2022, les services de l’État, en lien avec ses partenaires, organisaient la journée « Tous résilients face aux risques » au lycée Robert Weinum. Cette année, ils ont pour volonté d’aller à la rencontre du grand public en installant un village de la résilience sur le front de mer de Marigot ce samedi 7 octobre de 8h à 13h.

Dans le cadre de la journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes initiée par l’Organisation des Nations Unies (ONU), cette matinée dédiée à la résilience vise à sensibiliser et informer la population saint-martinoise aux risques naturels et technologiques.

Lors de la conférence de presse d’hier, Vincent Berton, préfet délégué des Îles du Nord, soulignait la bonne résilience individuelle des Saint-Martinois qui se tiennent au courant des prévisions et respectent les consignes de sécurité. Contrairement à la résilience collective qui ferait plutôt défaut et qui nécessite, selon l’intéressé, des progrès à faire, que ce soit en termes de gestion des risques, des déchets ou des normes de construction : « Il y a une certaine contradiction entre les deux résiliences, c’est autour de ça qu’on organise cette journée dans un contexte très sensible et grave de changement climatique » ajoutait Vincent Berton. En choisissant le front de mer comme lieu de manifestation, les services de l’État espèrent toucher le plus grand nombre. Ce samedi 7 octobre de 8h à 13h, le village de la résilience sera réparti en 4 zones. La 1ère sera consacrée aux séismes et tsunamis avec la DEAL pour couvrir l’aspect risques majeurs, l’Observatoire de Volcanologie et de Sismologie de Martinique, la société Tilaya drones et l’association de protection civile. La seconde zone dédiée au secours sera occupée par la SNSM, la Brigade Nautique de la Gendarmerie Nationale, l’AFPS (premiers secours), le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) et la présence inédite des Firefighters de Sint Maarten (pompiers). Le volet cyclones se trouvera dans la 3ème zone du village avec le Service interministériel de défense et de protection civiles (SIDPC), la Collectivité, les Forces Armées aux Antilles (FAA) et la Croix-Rouge. Enfin, la dernière zone impliquera les changements climatiques, qui oblige une prise de conscience et la mise en place d’une planification écologique au vu des prévisions futures, avec Météo France, la Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) pour l’aspect sargasses, la Réserve Naturelle et le Projet One Shark (prévention des attaques de requins).

De nombreuses animations gratuites attendent le public comme la démonstration d’exercices de sauvetage en mer et de secours visibles depuis le village et retransmis en direct sur écran géant, des initiations à l’usage des extincteurs, défibrillateurs et aux gestes de premiers secours, une plongée virtuelles dans les eaux saint-martinoises et la possibilité de monter à bord du camion des pompiers de Sint Maarten. Des lots composant les kits d’urgence seront à gagner par tirage au sort ou lors de jeux question-réponse. RDV demain dès 8h sur le parking des taxis du front de mer de Marigot. _Vx

