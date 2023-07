TRANSPORTS EN COMMUN : La gare routière de Quartier d’Orléans sera opérationnelle d’ici fin 2023

Lors de la présentation de la nouvelle tarification des transports urbains, le conseiller territorial Arnel Daniel annonçait la mise en place d’une nouvelle gare routière à Quartier d’Orléans, qui sera le terminus de la ligne 1.

La gare routière devrait être opérationnelle d’ici fin novembre, début décembre 2023 et sera située au pied de la résidence Palmeraies à Quartier d’Orléans. La ligne 1 assure la desserte des quartiers en direction du Nord, de la gare routière de Marigot jusqu’à Oyster Pond. Sont seuls concernés, les véhicules répondant à la définition du Transport en Commun de personnes et du Transport Collectif Interurbain. Après l’amoncellement de trois associations, les transporteurs se sont regroupés en une seule entité pour une quarantaine de bus au total, couvrant les lignes principales de Saint-Martin en partie française. La ligne 1 couvre 27 arrêts avec une tarification allant de 1€ à 5€ (de la gare routière de Marigot à Oyster Pond) de 5h du matin à 21h. 50 centimes seront ajoutés sur chaque course pour le tarif de nuit, les dimanches et jours fériés. Un tarif réduit est applicable pour les enfants de moins de 12 ans, les collégiens et les lycéens avec badge ou uniforme. Une négociation est en cours avec le Pôle Social afin de proposer un tarif préférentiel aux personnes âgées. Les TCI Bus de transport en commun peuvent accueillir 8 passagers maximum, contrairement au TCP Bus avec plus de 8 passagers. Avec la mise en place prochaine d’une gare routière à Quartier d’Orléans, une ligne intérieure du quartier pourrait s’ajouter à la réflexion d’un système de transport en commun plus élaboré. _Vx

