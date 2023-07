PROPRETE : Saint-Martin et Sint Maarten lancent un grand nettoyage collectif du territoire du 8 juillet au 20 août !

La Collectivité de Saint-Martin et le gouvernement de Sint Maarten lancent un grand nettoyage collectif du territoire, avant le pic de la saison cyclonique, du 8 juillet au 20 août 2023. Les particuliers et les entreprises sont invités à participer.

Cette année, grâce aux échanges fructueux entre la 2ème vice-présidente Bernadette Davis et le ministre de l’Environnement, Egbert J. Doran de Sint Maarten, la partie hollandaise et la partie française lanceront leur campagne aux mêmes dates, pour une action coordonnée sur l’entièreté du territoire. Il est demandé aux particuliers et aux entreprises de s’associer à cet effort collectif en nettoyant les propriétés, les chantiers, les jardins, en élaguant les arbres et en déposant les encombrants au bord de la route, après 18 heures ou dans les grandes bennes qui seront déposées dans les quartiers. La collectivité appelle les particuliers mais aussi les entreprises du BTP, les syndics de copropriété, et les gérants de garage automobile, à se mobiliser pleinement dans le cadre de cette campagne et à nettoyer leurs propriétés.

L’objectif est de donner l’opportunité à chaque citoyen de faire un grand nettoyage pour que le territoire soit propre durablement et qu’il y ait le moins d’encombrants possibles sur le domaine public.

