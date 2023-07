SÉCURITÉ ROUTIÈRE : La communauté socio-professionnelle s’implique également dans le plan d’action

Les actions de prévention à la sécurité routière ne se limitent pas à la jeunesse. Le monde socio-professionnel s’est engagé pleinement dans la cause et participe activement au lancement du plan d’action validé récemment par les officiels.

Conférence-débat de 2h30 avec une sensibilisation importante, formations à la sécurité routière, aide de la CGSS pour l’élaboration d’un document unique de prévention sur le même thème, les actions se multiplient pour que la sécurité routière sur le territoire de Saint-Martin devienne une priorité pour tous. Une foire aux questions a d’ailleurs été lancée en mai dernier aux Saint-Martinois. Parmi les sujets relevés par la population, l’aménagement du réseau routier (trottoir, pistes cyclables, dos d’âne, garde-corps), les transports en commun (bus), l’augmentation de la répression et l’utilisation des réseaux sociaux pour une meilleure diffusion des campagnes de sensibilisation en plusieurs langues. Lors de la conférence de presse du plan d’action sécurité routière, Maître Sandrine Jabouley-Delahaye a présenté l’affichette de prévention qui sera bientôt mise en place dans les entreprises (dont les locations de voiture et véhicules de BTP), avec une obligation morale de la part des entrepreneurs, document réalisé en partenariat avec la CCISM, la préfecture, la Collectivité, la FipCom, l’ordre des avocats – barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, France Victimes 978. Le slogan de l’affichage qui prône entre autres la sobriété au volant, le non-usage du téléphone, le bouclage de la ceinture de sécurité, le port du casque et des protections de sécurité, est sans appel : Première cause d’accident mortel au travail, le risque routier est un risque professionnel à part entière. _Vx

