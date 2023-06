COMMUNIQUE DE PRESSE / Restriction d’eau : l’ASL des Résidences de la Baie Orientale répond à la SAUR

Quelques articles de presse ont relayé l’annonce, faite par la SAUR, de mesures restrictives en matière de distribution d’eau entreprises à l’égard de l’ASL BO, cherchant à imputer à cette dernière la responsabilité des fuites dont fait l’objet le réseau d’alimentation et qui pénaliseraient tous les autres secteurs de l’île.

Nous rappelons que des procédures sont actuellement pendantes devant les juridictions compétentes et qui permettront notamment de déterminer les responsabilités, et de préciser le rôle et la teneur des obligations de chacun, s’agissant de l’entretien et de réfection du réseau.

Par ailleurs, il est fait état de ce que ces fuites contribueraient à accroître la dette de l’ASL BO, qui s’élèverait prétendument à 2.8 millions d’euros, et qui grèverait les capacités d’investissement de l’EEASM qui, sur ce montant, est collecteur des différentes taxes imputables au service public de l’eau.

De telles allégations sont totalement erronées. N’en déplaise à la SAUR, il doit être rappelé qu’aux termes d’un jugement rendu le 23 juillet 2021, qui fait actuellement l’objet d’une procédure d’appel pendante devant la Cour d’Appel de VERSAILLES, le tribunal de commerce de Nanterre a considéré que les factures prétendument émises au titre de la consommation d’eau de l’ASL BO étaient entachées de nullité.

Les informations communiquées à la presse par la SAUR sont donc totalement inexactes, et les mesures de restriction entreprises par la SAUR pourraient bien consister en de pures mesures de représailles.

Au surplus, ces mesures sont elles-mêmes néfastes car elles provoquent, à chaque reprise de l’alimentation, de brusques « coups de bélier » susceptibles de générer des ruptures de canalisations à l’origine de nouvelles fuites.

Enfin, la SAUR qui voudrait s’ériger en parfait régulateur d’une distribution équitable répondant aux enjeux environnementaux et sanitaires, ne saurait feindre d’ignorer que l’eau distribuée, et facturée en son temps, à des tarifs particulièrement prohibitifs, s’est avérée impropre à la consommation du fait d’une teneur particulièrement élevée en bromates et nocive pour la santé.

Il est regrettable que LA SAUR ne fasse pas état de l’intégralité des éléments qui permettraient, en toute transparence, d’éclairer utilement les usagers sur la situation actuelle.

