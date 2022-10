Sécurité routière : Un partenariat fort entre l’association « Sécurité Routière SXM » et le Service de l’Education nationale des Iles  du Nord

Jeudi dernier a eu lieu le renouvellement de la signature de la convention entre l’association « Sécurité Routière SXM » et le Service de l’Education nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin au collège Mont des Accords.

Pour rappel, l’objectif est de faire acquérir aux enfants des comportements responsables qui leur permettent de se protéger des dangers de la circulation et de tenir compte des autres usagers de l’espace routier, dans une position de piéton et de cycliste. Les élèves priorisés sont ceux des classes de CE2 (cycle 2), CM1 et CM2 (cycle 3).

