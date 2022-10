ASSOCIATION : Journée bien-être pour les séniors à Sandy Ground

Ce mercredi 19 octobre de 9h à 14h, l’association Nature is the key – Wellness & Entertainment organisait une journée bien-être dédiée aux personnes âgées venues de quartiers différents, en extension de la Semaine Bleue pour les séniors qui se déroulait du 3 au 8 octobre 2022.

Juliette Irish, présidente de l’association Nature is the Key qui a récemment reçu la Médaille d’Honneur de l’Engagement Ultramarin des mains de Jean-François Carenco, ministre délégué des Outre-mer lors de sa visite début de semaine dernière, tenait particulièrement à proposer à la troisième et à la quatrième générations une journée de bien-être en dehors du calendrier habituel de la Semaine Bleue afin que les personnes âgées n’aient pas l’impression que plus aucune activité ne soit mise en place pour elles en dehors de cet évènement. Ce mercredi 19 octobre, les extérieurs de l’association située à Sandy Ground ressemblaient à un véritable centre de bien-être avec des postes de coiffure, de manucure et pédicure, soins du visage, soins des pieds et massage, le tout donné avec des produits naturels. Sans oublier la séance de bronzage avec les transats de relaxation installés un peu à l’écart, avec de grandes tonnelles pour celles et ceux qui préféraient la douceur de l’ombre. En collaboration avec l’association Objectif Réussite Aim For Success présidée par Georges Richardson et également localisée à Sandy Ground, Nature is the Key, créée en 2019, a permis par le biais de cette journée bien-être de créer du lien intergénérationnel, comme la marche entre enfants de l’association et personnes âgées suivie d’une présentation de plantes médicinales, autre initiative en date rassemblant les générations et proposée par Nature is the key. Ce mercredi, les enfants avaient surtout hâte de danser pour les aînés, membres de l’association La Couronne ou issus du Centre Social 978 de Quartier d’Orléans. Juliette Irish, heureuse que cette journée bien-être ait eu autant de bienfaits sur les séniors, tenait profondément à organiser un évènement pour eux mais également qu’il bénéficie aux personnes âgées de plusieurs quartiers, pas uniquement de Sandy Ground, tendant toujours vers plus de lien social. Une trentaine de séniors ont ainsi été chouchoutés par les différents intervenants spécialisés en bien-être et aux soins de la personne. Trois hommes faisaient partie des trente participants et ils n’ont pas boudé leur plaisir face aux attentions qui leur étaient destinés. Des jus de fruit frais et un repas sont venus compléter le bien-être du corps. Bravo à Nature is the Key pour cette belle action en faveur de nos aînés qui méritent une bienveillance au quotidien. _Vx

284 vues totales, 284 vues aujourd'hui