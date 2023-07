ENVIRONNEMENT : Après une grande campagne de nettoyage, la nature reprend ses droits sur le Grand Ilet !

Le nettoyage du Grand Îlet a débuté le lundi 5 Juin 2023. Cette opération, cofinancée par le Conservatoire du Littoral et la Collectivité de Saint-Martin, avait pour objectif de restituer à cet espace sa beauté naturelle. Le nettoyage s’est achevé le 20 juin dernier et le Grand Ilet a aujourd’hui retrouvé sa quiétude.

Le Grand Ilet, situé dans le lagon de Simpson Bay, fait l’objet d’une remise en état suite à la volonté de la Collectivité de Saint-Martin et du Conservatoire du littoral de réhabiliter les sites naturels cogérés.

Une visite technique s’est déroulée sur le site, le 12 juin dernier, en présence de l’association chargée de gérer cet espace, Nature is the Key, et du service Environnement de la Collectivité.

La visite a été suivie d’une réunion de travail sur le nettoyage et la valorisation du Grand Ilet. L’évacuation des déchets collectés, environ 200m3, a permis de redonner au site son aspect initial et de valoriser les espaces naturels.

La Collectivité et le conservatoire du littoral ont en effet estimé qu’il était nécessaire de nettoyer ce lieu avant d’en confier la cogestion à l’association Nature is the Key qui a pour mission d’entretenir et valoriser le site.

