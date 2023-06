LOGEMENT SOCIAL : Signature de la convention PEEC

Ce lundi 5 juin, la Collectivité de Saint-Martin, l’État et le groupe Action Logement ont signé une convention PEEC (Participation des Employeurs à l’Effort de Construction) pour accélérer le développement de l’offre de logements sociaux sur le territoire.

Avec une volonté d’élargir le parc immobilier en proposant des logements décents à des prix abordables, les acteurs concernés affirment leur intention de mettre en place un cadre opérationnel en permettant l’intervention d’Action Logement à Saint-Martin. Le groupe gère la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction dans le cadre d’une convention quinquennale conclue avec l’État dont Saint-Martin fait partie. Avec cette convention PEEC signée par Louis Mussington, président de la Collectivité, Vincent Berton, préfet délégué des Îles du Nord et Bruno Arcadipane, président général de l’association nationale Action Logement, plusieurs actions sociales seront déployées par Action Logement : une aide à l’accession à la propriété, à la réhabilitation de logements et à l’accès au logement locatif. Un soutien à la construction, la réhabilitation et l’acquisition de logements ainsi que des aides spécifiques aux personnes défavorisées entrent également en ligne de compte dans la convention signée lundi dernier. Avec une des densités les plus importantes de la République Française, Saint-Martin a vu sa démographie se multiplier par huit en 40 ans, soit le plus forte en France. Pour l’État et la Collectivité, le travail conjoint est une nécessité afin d’adopter des mesures urgentes en faveur de développement de logements sociaux, d’où la signature de la convention PEEC avec le groupe Action Logement qui aspire à un partenariat durable avec et pour Saint-Martin. _Vx

