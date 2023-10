ENVIRONNEMENT : Premier bilan de la saison cyclonique 2023

Lors de la conférence de presse annonçant le village de la résilience, le préfet Vincent Berton a tenu à faire le point sur la saison cyclonique de cette année, jugée particulièrement active.

La saison cyclonique 2023 a démarré assez tôt avec des premières ondes au mois de mai et l’apparition de la tempête Arlène, comme un symbole le 1er juin 2023. Comme chacun a pu le constater, c’est une saison active où la température de la mer a été très chaude et a permis aux ondes sortant d’Afrique de s’organiser. Le phénomène El Ninō n’a pas été aussi protecteur et opérant qu’annoncé en début de saison en se mettant en place tardivement. Le cyclone le plus important a été LEE, il atteint le stade de catégorie 5. D’autres phénomènes ont marqué la saison et notamment Franklin en catégorie 4 qui est passé sur les Bermudes, Idalia en catégorie 3 qui est passé sur la Floride. La position de l’anticyclone des Açores a été particulièrement favorable à Saint-Martin en permettant aux phénomènes météorologiques de bifurquer vers le nord sans trop impacter nos territoires. Selon les services de la préfecture, nous n’avons été concernés que par Philippe et par les effets indirects de Lee qui a généré une houle cyclonique énergétique. Pourvu que ça dure… La saison cyclonique se terminera le 30 novembre 2023. _Vx

