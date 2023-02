COMMUNIQUE : L’intersyndicale UNSA Saint-Martin et FSU appellent à la grève mardi 7 février contre la réforme des retraites

L’intersyndicale UNSA Saint-Martin et FSU appellent tous les secteurs d’activité du territoire à se mobiliser fortement contre la réforme des retraites injuste et inacceptable annoncée par le gouvernement Borne/Macron.

La retraite est l’affaire de toutes et tous et nous concerne toutes et tous ! Nous saurons faire entendre nos voix et nos propositions afin de faire amender ce projet de loi.

A Saint-Martin, nous organisons donc une manifestation ce mardi 7 février à 9 heures sur le parking de Galisbay.

Nous nous dirigerons ensuite vers la Préfecture en passant par la rue de la République.

United we stand, and we will not fall ! NON au report de l’âge de départ à la retraite ! NON à l’allongement de la durée de cotisation !

