VIE LOCALE : Formation maître-nageur : neuf journées d’animation aquatique à venir

Dans le cadre de la formation du BP JEPS AAN (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l‘Éducation Populaire et du Sport, Activités Aquatiques et de la Natation), neuf futur.e.s maîtres-nageur.se.s proposeront leur projet d’animation sur le territoire de Saint-Martin du 4 mars au 8 avril 2023.

Mise en place par la Collectivité de Saint-Martin avec le CREPS Antilles Guyane (Centre de Ressources d’Expertise et de Performance Sportive), la formation de maître-nageur compte dix participants mais seuls neuf d’entre eux doivent organiser une manifestation sportive afin de valider les deux premières unités capitalisables (UC) du Brevet Professionnel, le dixième ayant déjà passé et réussi ces épreuves. Pour devenir maître-nageur, quatre UC sont nécessaires : encadrer tout public dans tout lieu et toute structure (UC1), concevoir et mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le programme de la structure (UC2), conduire un cycle d’animation ou d’apprentissage dans le champ des activités aquatiques de la natation (UC3) et mobiliser les techniques des activités aquatiques et de la natation pour organiser une séance d’apprentissage (UC4).

Cette formation, coordonnée par Boris Villemin (Tous à l’Ô) et chapeautée par Cécile Lucidarme (CREPS) et qui a débuté le 12 septembre 2022 pour se terminer le 27 juin prochain, est financée à 85% par le Fonds social européen (FSE) et à 15% par la Collectivité de Saint-Martin pour un montant de 13.000€ par candidat.e, montant supérieur au coût d’un Brevet Professionnel « classique » au vu des déplacements effectués par les participant.e.s (Saint-Barthélemy une fois par mois et trois déplacements au CREPS de Guadeloupe) et du manque de structures sur le territoire. Dix personnes âgées de 20 à 47 ans travaillent donc d’arrache-pied depuis septembre dernier pour assimiler les cours. Elles se doivent de cumuler 700 heures en salle et 300 heures de stage en entreprise d’ici la fin de la formation.

Au terme des présentations de projets, chaque candidat.e s’attaquera aux deux derniers modules à savoir une présentation orale pendant 20 minutes devant la commission d’évaluation certificative et un entretien sous forme de questions posées par le jury sur une durée identique de 20 minutes qui vise à vérifier l’acquisition de compétences avec une mise en situation professionnelle. En fonction du calendrier, chaque manifestation sera mise en lumière dans nos éditions prochaines afin d’inviter la population à s’y inscrire ou à y assister pour soutenir les futur.e.s maîtres-nageur.se.s qui seront évalués par un tuteur pendant leur journée pilote. Ce lundi 27 février, les neuf candidat.e.s ont déjà fait montre d’une grande motivation et d’une passion sans borne à l’idée d’exercer ce beau métier de maître-nageur. À suivre… _Vx

