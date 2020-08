SXM Sports Mouvements : Aider les jeunes à travers le sport

L’association SXM Sports Mouvements est une association qui vient d’avoir un an d’existence. Cette jeune association veut changer une certaine mentalité qu’il y a à Saint-Martin, et le sport serait un bon moyen pour y parvenir. Rencontre avec Julius Richardson Président et co-fondateur de l’association SXM Sports Mouvement.

« Nous nous sommes rendu compte que pour pouvoir changer le sport sur l’île, il faut beaucoup d’appuis, dans le sens où le sport est malmené. Les jeunes, avant de commencer à faire du sport n’étaient pas motivés. Mais grâce aux tournois organisés par l’association SXM Sports Mouvements nous arrivons à récupérer, avec ces jeunes, l’esprit qu’il y avait à Saint-Martin quand nous étions plus jeunes ».

Le dimanche est consacré aux adultes qui participent principalement à des matches de futsal et de base-ball et les samedis, durant tout l’été, sont dédiés à un championnat auquel participent plus de 400 jeunes, principalement dans des compétitions de base-ball, soft-ball et futsal.

« Durant la journée de championnat nous offrons à manger et à boire, gratuitement, aux jeunes. Grâce à cette approche du sport, nous voulons redévelopper le sport sur le territoire », assure le Président Richardson. Mais pour y arriver, « nous avons besoin de la collaboration de l’île dans sa globalité, pour pouvoir stimuler le sport sur Saint-Martin ».

Julius Richardson affirme que « nous avons des jeunes qui viennent sans équipement, avec des chaussures abimées, mais ils sont présents. Certains ne mangent pas régulièrement chez eux, parce que ce sont des jeunes de quartiers défavorisés, Sandy Ground, Agrément, Quartier d’Orléans, Grand-Case, qui n’ont pas d’aides. Beaucoup viennent de familles qui sont dans des situations économiques difficiles. Nous essayons de les aider du mieux possible. Les jeunes souffrent, et personne ne les aide, et à l’association nous savons la souffrance qu’ils endurent ».

Le Président de SXM Sports Mouvement souhaiterait « pouvoir équiper tous ces jeunes qui viennent jouer tous les samedis, car nous nous sommes rendu compte, qu’à travers le sport il y a beaucoup de volontés, de talents ».

Les dirigeants de SXM Sports Mouvement souhaitent remercier « la Préfecture, la préfète Sylvie Feucher et Dominique Blanchard qui nous soutiennent, ainsi que la Collectivité, en particulier la vice-présidente Valérie Damaseau, Wendy Gumbs et Charles-Henry Palvair, parce qu’ils sont très présents et veulent développer le sport. Nous voulons aussi remercier les parents, les sponsors, la Ligue de Football de Saint-Martin, l’UFOLEP et tous ceux qui nous soutiennent d’une manière ou d’une autre ».