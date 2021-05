Rugby : Un week-end au top pour le club des Archiball à Saint-Barth !

Les voyages forment la jeunesse ! Les jeunes rugbymen en herbe de l’école de rugby des Archiball (catégories U8, U10 et U12) ont passé un agréable séjour le week-end dernier sur l’île sœur de Saint-Barth, dans le club des Barracudas.

Les Archiball ont représenté fièrement les couleurs de Saint-Martin en s’imposant sur la pelouse du stade de Saint-Jean face à leurs homologues de Saint-Barth. Au-delà des résultats, « la réception de nos amis les Barracudas a été merveilleuse», soulignent les dirigeants saint-martinois. Après un samedi consacré uniquement au rugby, le dimanche à été une journée inoubliable pour les enfants des deux clubs.

Entre l’ouverture de la piscine municipale, les jeux divers et le tir à la corde (coach contre coach), une épreuve remportée par les Archis, l’ambiance était de mise !

Promenades, pétanque et des repas qui ont enjoué les papilles des enfants et des plus grands étaient au programme d’un week-end fort sympathique, apprécié de tous !

Les dirigeants et les jeunes joueurs des Archiball profitent de l’occasion pour remercier chaleureusement les Barracudas pour ce bon moment de détente et de convivialité !_AF