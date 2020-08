Restriction d’entrée à Saint-Martin : embouteillage à Bellevue

Depuis ce vendredi 31 juillet l’accès en partie française est restreint dans le sens St. Maarten vers Saint-Martin. Un contrôle de Police a été installé au milieu de la ligne droite de Bellevue ce qui engendre comme c’était à prévoir, une importante file de véhicules. Un container bloque le passage à la frontière de Terres-Basses

C’était annoncé. Les mesures de protection prises par la préfecture pour lutter contre les risques d’importation du Covid-19 sont entrées en vigueur ce vendredi à midi.

La partie hollandaise plus touchée que la partie française par le virus et la reprise des vols commerciaux en provenance des USA, pays le plus touché au monde par le Covid-19, ont conduit les autorités françaises à limiter la circulation vers la partie française.

Seules les personnes ayant un motif professionnel ou médical pourront donc se rendre en partie française. Ce motif sera vérifié sur la base des attestations déjà délivrées par la Préfecture en juin lors de la précédente limitation de circulation. Ces attestations pourront être rééditées et perçues auprès des services de la Préfecture.

POUR RAPPEL: les demandes médicales doivent être formulées à l’adresse courriel covid19pref@saint-barth-saint-martin.gouv.fr

Concernant le motif professionnel sur la base des attestations déjà délivrées par la Préfecture en juin, nous n’avons pas d’information pour les personnes qui n’étaient pas là en juin et sont rentrées depuis, mais qui ont tout de même un motif professionnel réel pour se rendre en partie française. Nous vous tiendrons informés dès que possible.