Seules les personnes entrant en partie française seront contrôlées

A compter de vendredi, des contrôles seront mis en place au rond point de Bellevue et à Belle Plaine par les effectifs de la Police aux frontières et de la Gendarmerie Nationale. « Seules les personnes souhaitant se rendre en partie française seront contrôlées » rappelle la Préfecture de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

Les personnes ayant un motif professionnel ou médical seront autorisées à traverser la frontière.

« Ce motif sera vérifié sur la base des attestations déjà délivrées par la Préfecture en juin lors de la précédente limitation de circulation. Ces attestations pourront être rééditées et perçues auprès des services de la Préfecture » mentionnent les autorités. Comme tout ceux qui souhaiteraient se rendre en partie hollandaise, les voyageurs ayant un vol prévu au départ de Juliana ne seront donc pas contrôlés au passage de la frontière. Concernant les voyageurs en provenance de l’aéroport de Juliana, seuls seront autorisés à passer les voyageurs (venus de métropole, de l’espace Schengen ou de la liste des pays sûrs) en présentant leur billet d’avion, leur test PCR de moins de 72h avec un résultat négatif et l’attestation sur l’honneur remise par la compagnie ou présente sur le site de la Préfecture.

