Covid-19 : Plus de 150 000 morts aux Etats-Unis

Alors que le gouvernement de Sint Maarten a annoncé mercredi dernier maintenir l’ouverture de ses frontières aux ressortissants américains, les Etats-Unis, pays le plus touché au monde par l’épidémie, vient de passer la barre funeste et symbolique des 150 000 morts selon les statistiques de l’université Johns-Hopkins.

Si rapporté au nombre d’habitants, la Belgique reste en tête des pays où la mortalité est la plus élevée dans le monde (environ 86,1 décès pour 100 000 habitants), la première puissance mondiale a franchi un record macabre hier. Le pays a enregistré mercredi près de 1.270 morts supplémentaires en une journée dépassant ainsi le cap des 150 000 victimes depuis le début de l’épidémie. Plus de 68 000 nouveaux cas ont également été enregistrés. Plusieurs États comme la Californie, le Texas et la Floride sont considérés comme des foyers épidémiques majeurs. Lundi, la Floride a signalé une véritable flambée des décès imputable au SRAS-CoV-2 avec 191 décès en 24 heures, et la contamination de 9 230 nouvelles personnes. L’aéroport Princess Juliana qui devrait accueillir à compter du 1er août prochain des visiteurs des États-Unis compte notamment sur son système de caméra thermique pour détecter les personnes fiévreuses et ainsi limiter l’entrée sur son territoire des personnes potentiellement symptomatiques du virus Covid-19. Pour rappel, les voyageurs à destination de Juliana doivent impérativement présenter un test Covid négatif réalisé dans les 72 heures avant le départ.

• La mortalité rapportée à la population

Le nombre de décès aux Etats-Unis inquiète mais rapporté au nombre d’habitants, le pays se classe à la 8ème position des pays où la mortalité est la plus élevée. Ainsi avec approximativement 86,1 décès pour 100 000 habitants, la Belgique se classe en tête des pays les plus touchés. Derrière elle, on retrouve le Royaume-Unis, l’Espagne, le Pérou ou encore l’Italie. La France, elle, se place à la 9ème position, juste derrière les Etats-Unis avec 44,9 décès pour 100 000 habitants.

