Fait divers : Braquage à main armée dans un restaurant à Grand-Case : un touriste américain blessé par balle

Un restaurant bien connu à Grand-Case a été victime dimanche soir d’un violent braquage à main armée au cours duquel un touriste américain a été blessé par balle.

Les faits se sont déroulés aux alentours de 23 heures 15. Deux individus armés ont fait irruption dans l’établissement et ont contraint le gérant à leur remettre le contenu de la caisse. « Avant de quitter les lieux, les malfaiteurs ont tiré sur un touriste américain qui a tenté de s’interposer », précise la gendarmerie.

Alertés, les sapeurs-pompiers sont intervenus pour prendre en charge la victime touchée à la jambe et âgée d’une quarantaine d’années. « A notre arrivée, la personne blessée gravement était consciente », souligne le capitaine Cyrille Pallud, le chef de Centre d’Incendie et de Secours de Saint-Martin. « Elle a été médicalisée par l’équipe du SMUR et transportée au centre hospitalier Louis-Constant Fleming».

Fort heureusement, les jours de la victime ne sont pas en danger. Une enquête a été ouverte. _AF

