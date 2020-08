FINANCES : La COM a réussi à dégager 11,1 M€ d’autofinancement en 2019

Les élus du conseil territorial réunis en séance plénière jeudi matin ont adopté le compte administratif pour l’année 2019.

Les dépenses de l’année écoulée s’élèvent à 133,65 M€ en fonctionnement et 38,5 M€ en investissement. Les recettes sont respectivement de 145,63 M€ et 70,5 M€. Les deux sections présentent ainsi des résultats excédentaires : 11,98 M€ en fonctionnement et 32 M€ en investissement.

L’important excédent en investissement s’explique par le fait que la COM a touché en 2019 des subventions qui étaient dues en 2018. Au final, le résultat d’investissement 2019 est de 6,3 M€.

Quant à la section de fonctionnement, elle présente également un report de 2018 d’un montant de 3,94 M€. Le résultat de fonctionnement s’élève au final à 15,92 M€.

Le résultat cumulé du fonctionnement et de l’investissement est de 22,2 M€. Les restes à réaliser sont de 37,6 M€ en dépenses et 36,8 M€ en investissement.

La COM clôture ainsi son compte administratif avec un solde positif de 21,4 M€.

A noter que «l’excédent de la section investissement a vocation à être transféré à la section d’investissement pour générer de l’autofinancement», précise Marie-Dominique Ramphort. 70 % de l’excédent (11,14 M€) ont ainsi été reportés. «Ce montant permettra à la collectivité d’autofinancer des investissement à venir », c’est-à-dire qu’elle n’aura pas besoin de recourir à des prêts bancaires ou solliciter des subventions à hauteur de ce montant. Cette capacité à dégager de l’autofinancement (ou épargne) avait été soulignée par la directrice de l’agence française de développement fin 2019. (soualigapost.com)