RÉTROSPECTIVE 2024 / Culture : une année mémorable pour Saint-Martin

L’année 2024 a marqué Saint-Martin par une effervescence culturelle et des initiatives renforçant son identité unique.

La 4ème édition du Festival de la Gastronomie a célébré la richesse culinaire de l’île, avec des chefs locaux et internationaux sublimant le guavaberry, produit phare de cette année. Côté festivités, le Best Weekend et le Bacchanal Sunday ont illuminé Marigot, avec des performances vibrantes d’artistes locaux comme l’étoile montante Sacha Mussington, et Tamillia, qui s’affirme.

L’île a aussi accueilli une escale du Festival Écritures des Amériques, mettant en lumière les auteurs caribéens et francophones ; un moment fort pour la littérature locale.

2024 a également été marquée par deux disparitions majeures. Ruby Bute, artiste emblématique de Saint-Martin, et Maryse Condé, icône littéraire des Antilles, ont laissé un vide. Un vibrant hommage à Maryse Condé a été organisé par le United Women Book Club, célébrant son œuvre intemporelle, et Ruby Bute a, elle aussi, été célébrée lors d’un hommage haut en couleurs intitulé “A Love Letter to Our Dear Ruby”, à la Silk Cotton Grove Estate à Friar’s Bay.

Enfin, la Collectivité et ses partenaires ont avancé dans leurs travaux de prise en compte des spécificités linguistiques et culturelles en éducation sur le territoire, ce qui devrait aboutir à la signature d’une convention courant 2025 avec l’Éducation nationale.

Entre gastronomie, littérature et patrimoine, 2024 a confirmé Saint-Martin comme un carrefour dynamique de la culture caribéenne. _AK

