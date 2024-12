SANTÉ / Reconnexion et entraide : retour sur l’événement annuel de V.E.I.S.S.

L’association Vitiligo Educate Inspire and Support SXM (V.E.I.S.S.) a tenu récemment son 3ème mini week-end annuel de santé et de bien-être au Grand Case Beach Club, un rendez-vous incontournable pour sensibiliser, inspirer et soutenir les personnes vivant avec le vitiligo.

Le vendredi soir, un Cocktail Mixer a lancé la soirée, suivi d’une table ronde abordant les défis et les victoires de la communauté vitiligo. Martine Beldor, en charge de la vie associative, était présente pour encourager cette initiative basée sur l’entraide et la tolérance, des valeurs chères à V.E.I.S.S. La matinée du samedi a débuté par un hommage émouvant à Ruby Bute avant d’enchaîner avec des exercices de bien-être guidés. Les participants ont exploré des outils pratiques tels que la tenue d’un journal et des techniques pour lâcher prise, se concentrer sur soi-même et cultiver la résilience. Parmi les intervenants figuraient des personnalités remarquables comme Vastia P. Sylvester et Briya Fitzgerald, fondatrices de Colorful Connections Inc., ainsi que Dr. Ann Marlin Evans, Dr Ife Badejo, Mike Ferrier et Liesa Euton.

V.E.I.S.S., grâce à l’engagement de toute l’équipe et des bénévoles, a rappelé que chaque défi peut être une source de force et d’inspiration. Ces deux jours avaient pour vocation de valoriser la compassion, d’explorer sa force intérieure et de renforcer la sensibilisation autour du vitiligo : pari gagné !

V.E.I.S.S. au Caire

La 4ème édition de VIPOC (Vitiligo International Patient Organisations Conference), tenue au Caire du 13 au 15 décembre, a rassemblé 30 participants de 15 pays pour unir efforts et recherches au service des malades du vitiligo. Au programme, de nombreux échanges enrichissants, et discussions sur les traitements et leurs accès. Gerline Isaac, fondatrice de l’association V.E.I.S.S., est intervenue pour souligner les défis des patients et promouvoir une meilleure collaboration entre médecins et malades, contribuant à cet élan collectif international. _Vx

