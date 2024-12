COMPÉTITION : Classement du concours de tartes, puddings et punch 2024

Les festivités de Noël avaient débuté le 20 décembre dernier sur les chapeaux de roue avec le traditionnel concours de tartes, puddings et punch made in Saint-Martin.

Composé de Thierry GOMBS, Adélaïde BROOKS, Vernicia BROOKS et Nadicka STEPHEN, le jury officiel a pris le temps de la dégustation pour noter les créations et départager les participants dans le hall de la Collectivité.

Pour le concours de réalisation de tartes traditionnelles de Noël, Alesha CONNER, Ashanta DANIEL et Marie Danis PATRICK ont participé dans la joie et la bonne humeur. Et au classement final, c’est Ashanta DANIEL qui a remporté la première place, suivie d’Alesha CONNER et de Marie-Danis PATRICK.

Pour le concours du pudding de patate douce (sweet potato pudding), trois participants ont concouru : Valérie BOUFFEL, Ashanta DANIEL et Marie Danis PATRICK et c’est une nouvelle fois Ashanta DANIEL qui s’est distinguée à la première place. Marie-Danis PATRICK monte sur la deuxième marche du podium, et Valérie BOUFFEL la troisième.

La réalisation du Punch au Guavaberry a réuni 5 participants : Brigitte CARTY, Ashanta DANIEL, Dorothé DESBONNE, Rudolphe FAROUILLE et Nilka LAKE. C’est cette dernière qui a remporté le premier prix. Brigitte CARTY termine deuxième, Ashanta DANIEL troisième.

Initialement prévue samedi dernier, la remise des prix se tiendra lundi prochain à 11h à l’Hôtel de la Collectivité, ainsi que les résultats du challenge des sapins. D’ores et déjà, un grand bravo à tous ! _Vx

