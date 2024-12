SOLIDARITÉ : Le Père Noël fait une halte à La Maison des Femmes

Lundi 23 décembre, La Maison des Femmes de Marigot a distribué plus de 70 cadeaux aux enfants des familles qu’elle accompagne au quotidien.

Juste avant que le Père Noël ne fasse le tour du monde, il a fait un arrêt à la rue Capitaine Froston, dans les locaux de La Maison des Femmes. Dix-sept enfants se sont assis sur le banc de velours bleu, aux côtés de l’homme à la hotte, pour recevoir leurs étrennes. Près du sapin, les enfants ont été couverts de cadeaux sous le regard attendri de leurs parents : “Chaque enfant reçoit au moins 4 ou 5 présents, on est vraiment très content de cette première grande collecte de jouets !”, confie Olivier Canale-Fatou, chargé de développement de la Maison des Femmes et directeur de France Victimes 978. Discover Crossfit, Dauphin Telecom, le Cabinet d’avocat Sarda-Barreiro, l’association ALEFPA-Le Manteau et quelques autres partenaires et participants généreux ont rendu possible ce moment de bonheur autour d’un Noël solidaire. Tout y était ! Sur un fond de musique chaleureuse, les jouets étaient éparpillés dans le petit salon sous les yeux émerveillés des enfants. Les dessins prêts à être coloriés, les tables remplies de gourmandises chocolatées et le coin maquillage fantaisiste ont su créer la magie de Noël pour les petits, mais aussi pour les grands. _LM

