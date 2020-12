Les adeptes du Reiki et du Yoga à St-Martin se mobilisent ce week-end pour venir en aide à la population

Frappées successivement le mois dernier par les ouragans dévastateurs Eta (catégorie 4) et Iota qui a atteint la catégorie 5, force maximale pour des cyclones, les habitants des minuscules îles de l’archipel San Andrés, Providencia et Catalina, situées dans l’Ouest de la mer des Caraïbes, ont vécu tout simplement l’apocalypse. Le mot n’est pas trop fort…

Dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 novembre, ces territoires ont subi des vents de plus de 260 km/h. L’œil du cyclone est passé à seulement 8 kilomètres de Providencia, une petite île d’une superficie de 17 Km2 située au large du Nicaragua où vivent 5000 habitants. Le bilan est terrible. Il n’y a plus une maison debout, le seul centre de santé est à terre… 98% des infrastructures de l’île sont détruites et de nombreux morts sont malheureusement à déplorer de cette île prisée des plongeurs, qui abrite la troisième plus grande barrière de corail du monde et où en temps normal la mer des Caraïbes brille de «sept couleurs».

• Rendez-vous ce week-end à la Plénitude (Friar’s Bay)

Après que l’ouragan Iota ait semé le chaos et la désolation sur l’archipel, une grande chaîne de solidarité s’est organisée pour venir en aide aux nombreuses familles sinistrées. A l’image des « Yoginis » et des « Reiki Girls » de Saint-Martin qui vous proposent des séances de Yoga et des soins Reiki à la Plénitude à Friar’s Bay ce samedi 12 et dimanche 13 décembre. Deux journées de bien-être pour se faire du bien et faire du bien surtout à celles et ceux qui sont actuellement dans le besoin sur l’île de Providencia !

A noter que l’intégralité de la recette du week-end placé sous le signe de la solidarité sera reversée au Rotary-Club qui œuvre déjà sur place pour venir en aide à la population locale.

Venez nombreux, c’est pour une bonne cause ! _AF

Inscriptions et renseignements Reiki au 06 90 72 98 68 et au 06 90 77 73 95 pour le Yoga