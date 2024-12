FESTIVITÉS : Le Village de Noël illuminé par les enfants

Samedi dernier, dès 10h, le Village de Noël s’est installé, le temps d’une journée un brin semée d’embûches, sur le front de mer de Marigot.

Prêts à accueillir la horde de petits lutins venus participer à la Parade de Noël Oualichi, les exposants ont présenté leurs spécialités insulaires et autres saveurs du monde pour le plaisir des locaux et des visiteurs. “C’est ma première fois à Saint-Martin et c’est vraiment amusant de fêter Noël sous cette chaleur. Je viens de goûter un rhum arrangé sur l’un des stands, j’ai encore plus chaud !”, confie Jean-Louis, hilare. Une vingtaine de stands proposant cosmétiques, barbe à papa, bijoux ou encore jouets pour enfants, ont accueilli les passants venus célébrer l’arrivée des fêtes et terminer leurs achats de Noël. Malheureusement, les conditions n’étaient pas toutes réunies : “Il est 17h30 et ça vient de commencer. Depuis ce matin, c’est un peu le calme plat. On n’a pas eu d’électricité donc pas de musique, ni de lumière sur les stands”, explique une exposante.

En effet, le programme du Village de Noël prévu par la Collectivité fut perturbé sur l’ensemble de la journée à cause de l’absence d’électricité qui a quelque peu laissé dans l’ombre la place du marché. Un véritable défi de patience pour les participants qui ont malgré tout savouré l’ambiance ravivée par les mini cow-boys, princesses, grinchs et pâtissières venus s’amuser. _LM

Malgré ces aléas qui n’ont en rien entaché la magie de Noël, la journée festive s’est clôturée avec la magnifique parade des bateaux de Noël, partie du Grand Case Beach club jusqu’à la baie de Marigot. Fort de toutes ces belles décorations lumineuses, le Père Noël aura réservé d’autres surprises pour ravir petits et grands ! _Vx

