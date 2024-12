FESTIVITÉS : La tribu du Père Noël en fête pour la Parade Oualichi

Samedi 21 décembre, la dernière génération de Saint-Martinois a célébré l’arrivée des fêtes de fin d’année autour d’un défilé festif et généreux à travers Marigot.

Rouge, doré, bleu, pailleté, vert et argenté, les jeunes artistes des 14 écoles participantes ont ébloui le public de leurs plus beaux costumes et de leurs plus belles chorégraphies de 14h jusqu’à 18h. Pour la 4ème édition de la Parade de Noël Oualichi, présentée par la Caisse Territoriale des Œuvres Scolaires (CTOS), une vingtaine de groupes ont défilé de la rue de Spring jusqu’au village de Noël, installé sur le front de mer. Tous munis de leur appareil photo et le sourire aux lèvres, les parents, proches et autres spectateurs étaient fidèlement postés dans les axes majeurs de la ville pour admirer le show musical. “Je suis venue voir ma fille qui est en CP, elle est là, déguisée en étoile ! On a répété sa choré pendant des semaines, elle était stressée ce matin. Mais là, ça y est, elle s’éclate”, raconte une parente d’élève. Maternelles, primaires, collèges, lycées et associations privées, “tout le monde a participé et ils ont tous mis du cœur à l’ouvrage”, confie Bérénice Babot, cheffe de service péri-extrascolaire à la CTOS. “À chaque édition, on essaie de relever de nouveaux défis et d’avoir plus d’enfants. Cette année, nous sommes 1300 participants dont 1130 enfants, ce qui en fait plus qu’à l’édition précédente”, ajoute la spécialiste avec enthousiasme. _LM

