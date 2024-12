DANSE / Compagnie Ö and Co : Worshop exceptionnel de danse modern jazz

Les passionnés de danse de Saint-Martin auront l’opportunité unique de participer à un atelier exceptionnel animé par Georgey Souchette, danseur et chorégraphe de renommée internationale, en collaboration avec la Compagnie Ö and co.

Après avoir débuté la danse à Saint-Martin, Georgey a su tracer un parcours inspirant. Il a collaboré avec des chorégraphes majeurs comme Rick Odums, James Carles et Géraldine Armstrong à Paris. Sa carrière l’a ensuite mené à la comédie musicale Le Roi Lion au Théâtre Mogador en 2008, avant de rejoindre des compagnies prestigieuses à New York, telles que Nathan Trice Rituals et Forces of Nature Dance Theater. De retour en Europe, il a participé à la tournée britannique du Roi Lion et multiplie depuis 2014 les projets en danse jazz, contemporaine et danse-théâtre. Aujourd’hui, titulaire du Diplôme d’État en danse contemporaine et jazz, Georgey enseigne au Conservatoire Georges Bizet à Paris.

Le 26 décembre de 17h30 à 19h30 et le 27 décembre de 17h30 à 20h30, Georgey Souchette animera deux ateliers Modern’Jazz à la salle Temps Danse de Hope Estate. Ce workshop, ouvert à tous (gratuit pour les membres de la compagnie/40€ pour les non-membres), proposera une approche qui mêle les styles jazz, afro-contemporains, swing, urbains et modernes. Improvisation, musicalité et expressivité seront au cœur des séances pour offrir aux participants une expérience d’exception. _Vx

Infos : compagnieo.and.co@gmail.com ou 0690 54 97 07

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter