COMMUNIQUÉ SAUR / Galisbay : Risque de coupures d’eau

Depuis ce lundi 23 décembre, sept agents responsables de la production d’eau, soutenus par l’UGTG Guadeloupe, sont en grève illimitée. Ce mouvement menace de perturber la distribution d’eau à Saint-Martin, une situation critique en pleine période de fêtes et de pic touristique.

Les revendications des grévistes restent floues et contradictoires. Bien que des protocoles aient déjà été signés sur plusieurs points, les négociations récentes ont mis en avant deux demandes principales : le paiement des jours de grève de mai et une prime d’ancienneté, pourtant déjà intégrée à leur salaire depuis 2018. Le blocage du site de Galisbay par ces agents a des conséquences graves : accès restreint aux services de la Collectivité, impossibilité de réparer les réseaux d’eau et d’assainissement, et arrêt complet de l’usine de production. Bien que les réservoirs soient actuellement remplis à 90 %, sans reprise de l’activité, des coupures d’eau suivies d’un manque total d’approvisionnement pourraient survenir dès ce mardi. La Direction de la SAUR condamne fermement cette situation, qu’elle juge inappropriée en cette période, et assure tout mettre en œuvre pour rétablir le service au plus vite.

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter