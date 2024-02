Carnaval 2024 : La parade des adultes a retrouvé de sa superbe ! Retour en images…

Huit troupes, soit plus de trois cents festivaliers ont déambulé dimanche dans le centre-ville de Marigot. De quoi redonner une belle image du Carnaval de Saint-Martin.

Après une édition 2023 quelque peu décevante en termes de participation, l’association « Festivités Carnavalesques de Saint-Martin » souhaitait cette année redonner un second souffle à l’un des événements culturels le plus important sur le territoire. Au vu du nombre de troupes présentes dimanche à l’occasion de la grande parade des adultes, on peut affirmer haut et fort que le pari de la présidente Luciana Raspail et de toute son équipe est gagné.

Plus de 300 personnes réparties en huit troupes ont en effet défilé dans les rues de Marigot, à la plus grande joie de la population locale et des touristes enthousiasmés par le spectacle riche en couleurs proposé par les festivaliers. Des festivaliers qui ont fait preuve d’une belle énergie collective pour apporter de la joie et de la bonne humeur tout au long de cette journée festive.

Tous les ingrédients étaient réunis pour que cette édition 2024 soit couronnée de succès. Encore bravo aux organisateurs et aux participants qui ont fait preuve de créativité et d’originalité symbolisant la culture et l’identité propre de Saint-Martin. _AF

