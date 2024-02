ENTREPREUNARIAT / FCE SXM/SBH : nouvelle année, nouveau bureau

Fin 2023, l’organisation Femmes Chefs d’Entreprise (FCE) Saint-Martin & Saint-Barthélemy a célébré avec enthousiasme sa deuxième année d’existence, après une première année pleine de rencontres inspirantes et d’échanges fructueux.

La délégation locale est fière d’annoncer la composition de son nouveau bureau, apportant une diversité d’expériences et un engagement renouvelé envers la promotion de l’entrepreneuriat féminin dans la région. Réunie ‘Chez Maguy’ à Hope Estate ce mardi 6 février, l’assemblée de femmes a donc assisté à la présentation du nouveau bureau dont la présidence est toujours confiée à l’irremplaçable Mélanie Dal Gobbo (fondatrice d’Art For Science) : Melody Dandre, spécialiste en médecine générale et créatrice du centre de soins et de santé Le Lys Blanc à Bellevue, se voit confier la vice-présidence de FCE SXM/SBH, qu’elle partage avec Marie-Angèle Coudrieu, gérante d’entreprise. La fonction de secrétaire générale appartient désormais à Bahia Yacine, présidente de l’association Tera et fondatrice de Sarabi Consulting, connue et reconnue sur le territoire. Avant d’officialiser le nouveau bureau qui incarne la diversité et la détermination des femmes entrepreneures du territoire à contribuer au développement économique et social de Saint-Martin, Mélanie Dal Gobbo a tenu à rendre hommage au travail assidu effectué par Tania Portas, Pascaline Montagne et Jennifer Vignau, membres de l’ancien bureau. L’évènement de mardi 6 dernier s’est poursuivi avec le dévoilement du programme pour l’année 2024, comprenant une variété d’initiatives telles que des partenariats stratégiques, des ateliers collaboratifs ou des petits déjeuners d’échanges. Plus d’une dizaine de rencontres sont prévues, ouvertes à tous, membres et non-membres, dans le but de développer la thématique de 2024 : Le Mindset de la Win. Ce thème fil rouge fait référence à une mentalité positive et orientée vers le succès. « C’est une manière de penser et d’aborder les défis avec confiance, détermination et résilience, en se concentrant sur les possibilités plutôt que sur les obstacles. » expliquait Mélanie Dal Gobbo.

Ce mindset implique également la capacité à apprendre des échecs, à rebondir face aux difficultés et à persévérer pour atteindre ses objectifs. « En résumé, avoir un Mindset de la Win signifie adopter une attitude proactive, optimiste et focalisée sur la réussite, ce qui peut contribuer à inspirer la motivation, la productivité et le succès dans divers aspects de la vie professionnelle et personnelle » confiait Bahia Yacine, secrétaire générale FCE. _Vx

Être une FCE

Rejoindre un réseau de femmes chefs d’entreprise (FCE) présente de nombreux avantages et peut être une décision stratégique pour les entrepreneures au travers des opportunités de réseautage permettant aux membres de bénéficier du soutien et du mentorat d’autres femmes qui ont déjà parcouru le chemin de l’entrepreneuriat. En dehors de fournir des ressources, le réseau FCE permet aussi de renforcer la confiance et votre estime de soi en tant qu’entrepreneure en partageant des expériences et peut même donner le courage de prendre des risques, d’explorer de nouvelles idées ou de poursuivre ses ambitions avec détermination. En 2023, plus de 15 adhérentes ont rejoint la délégation locale et plus de 230 femmes ont bénéficié des sessions ouvertes à tous. Toutes les femmes à des postes de responsabilité ou chefs d’entreprise sont invitées à rejoindre FCE dans cette aventure passionnante et enrichissante.

