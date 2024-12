EXPOSITION : Honorer les Saint-Martinois de la guerre d’Algérie

La Collectivité et l’association “Société d’histoire de Saint-Martin” proposent une exposition dédiée aux Saint-Martinois ayant participé à la guerre d’Algérie.

Accessible dans le hall de la Collectivité jusqu’au 20 décembre, elle met en lumière les recherches de Serge Gumbs et de son association, qui ont permis d’identifier 19 combattants originaires de l’île, tels que Lucien Richardson, Victor Baly ou encore Hippolyte Rovelet. Les visiteurs peuvent découvrir des photos de ces conscrits, ainsi que leur parcours depuis leur mobilisation par l’armée française, leur acheminement sur le paquebot Colombie jusqu’en Afrique du Nord, et leur participation aux régiments engagés dans ce conflit majeur entre 1954 et 1962. L’exposition met également en perspective le contexte de Saint-Martin dans les années 50-60 et retrace les temps forts de la guerre, des attentats de la Toussaint Rouge en 1954 aux accords d’Évian en 1962. Organisée avec le soutien de la Collectivité, l’exposition a été inaugurée le 5 décembre lors de la Journée nationale d’hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie. Les autorités locales, forces de l’ordre et anciens combattants ont commémoré cet hommage au monument aux morts, avant d’inviter le public à découvrir cette rétrospective historique. À voir absolument. _Vx

