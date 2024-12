Programme Junior Ranger : 7  jeunes plongeurs certifiés

La Nature Foundation de Sint Maarten a depuis peu clôturé son programme Junior Ranger 2024 lors d’un événement spécial. Ce programme éducatif, soutenu par le projet CORENA et financé par le RESEMBID, a permis à sept adolescents de 12 à 14 ans de s’engager dans la protection de l’environnement tout en acquérant des compétences pratiques.

Pendant six mois, ces jeunes ont participé à des activités variées, allant de la voile et de l’observation des oiseaux au suivi de la biodiversité et aux patrouilles dans des zones naturelles. Ces expériences leur ont permis de se familiariser avec des techniques comme la collecte de données et le suivi des habitats, les préparant à des carrières dans les sciences et la conservation. Une étape marquante a été la certification en plongée sous-marine obtenue en novembre par tous les participants. Cet accomplissement reflète leur dévouement et leur fournit des outils utiles pour des travaux de recherche et de préservation. « Nous sommes fiers de l’engagement de ces jeunes et impatients de développer davantage de programmes éducatifs », a déclaré un représentant du projet CORENA.

Ce programme est une initiative du projet COastal REsilience Needs Assessment (CORENA), en collaboration avec le ministère de l’Environnement et la Nature Foundation. Il s’inscrit dans les efforts de développement durable soutenus par le programme RESEMBID, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France. _Vx

Infos : https://naturefoundationsxm.org

