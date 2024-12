BEACH TENNIS : Retour sur le tournoi festif au Beach Garden

Le samedi 30 novembre, l’Association Friendly Caribbean Beach Tennis a organisé un tournoi BT 250 mémorable au Beach Garden, marquant une année de collaboration fructueuse avec le Caribbean Sport Center.

Dans une ambiance sportive et chaleureuse, des participants venus de toutes les associations des îles du Nord se sont affrontés sur le sable. Treize membres du Kakao Beach Club ont d’ailleurs relevé le défi, contribuant à l’énergie et à la réussite de cette journée sportive. La veille du tournoi, un apéro et buffet ont rassemblé adhérents et joueurs, ajoutant une note festive à cet événement déjà spécial. Au terme de la compétition du lendemain, chez les dames, Sabrina Goubard (FCBT) et Renata Haoues (TCISM KKO) ont décroché la victoire. Julie Labrit et Julie Hodge (KBT), 2ème, ainsi que Laurarose Kurschat et MarieAngela Dalla Longa (OBC) complètent le podium. Côté messieurs, Jules Lamort (FCBT) et Eliam Giordano (KBT) ont triomphé, suivis de Sylvain Nicolas et Sébastien Haoues (TCISM KKO), puis Christophe Lerasle et Laurent Delaval (FCBT). Entre échanges spectaculaires, encouragements passionnés et moments de partage, cette journée a offert un bel aperçu de l’énergie et du talent des amateurs de beach tennis à Saint-Martin. Autre réjouissance : les deux compétitrices Amélie Thiant et Jade Guindé ont été sélectionnées en équipe de France Junior U18 pour participer au Championnat du Monde par équipes qui aura lieu à Sao Paulo au Brésil du 10 au 15 décembre 2024. Le beach tennis made in SXM ne cesse de briller ici et ailleurs. Bravo à tous !_Vx

