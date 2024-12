CULTURE : La magie de la création collective

La Compagnie Ö and Co a récemment proposé une Kreative Session avec l’artiste E.sy Kennenga lors d’un concert silencieux où chaque participant portait un casque dans lequel la voix et la musique de l’artiste résonnaient avec douceur.

L’événement qui affichait complet a mis en lumière une vérité essentielle : un art qui touche naît de la sincérité, et non de la seule technique. Se mettre à nu dans le processus créatif n’est pas un signe de faiblesse, mais une force. Les participants ont été invités à proposer des thèmes profonds tels que l’amour, l’ego, la trahison, la compassion et la réconciliation. Ces moments d’introspection ont permis à chacun d’explorer sa manière de percevoir et d’interpréter les relations humaines. Une fois les mots clés répertoriés sur un tableau, place à la mélodie créée sur l’instant par E.sy Kennenga ainsi que le rythme de la musique. Avant de trouver les paroles de la chanson, la technique du ‘yaourt’, fredonner des mélodies à partir d’onomatopées, a permis aux danseurs de Peggy Oulerich de donner vie à une chorégraphie improvisée et poignante. Forts d’un refrain en créole porteur d’espoir et d’unité, les participants ont enregistré leurs voix en chantant de concert avec l’artiste. Cette Kreative Session était bien plus qu’un workshop artistique, c’était une invitation à se reconnecter à l’essentiel, à cultiver l’amour et à avancer avec honnêteté. _Vx

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter