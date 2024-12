AIR ANTILLES : Des nouveautés prometteuses pour le transport régional

Hier, Air Antilles, représentée par son PDG Jérôme Arnaud et son directeur général Samuel Braconnier, a annoncé des mesures ambitieuses pour renforcer son engagement envers les Antilles, en présence de Louis Mussington, président de la Collectivité, et de Pascal Marcoux, directeur de l’aéroport de Grand-Case.

La ligne Saint-Martin/Pointe-à-Pitre à 7h30 du lundi au vendredi, disponible dès le 6 janvier 2025, est l’une des nouveautés majeures, permettrant aux Saint-Martinois de passer une véritable journée en Guadeloupe. Cette initiative répond à une forte demande locale et s’inscrit dans une stratégie visant à améliorer la qualité et la ponctualité des services, des points critiqués avant la reprise. Avec une flotte renouvelée, comprenant l’arrivée d’un ATR 72-600 le 20 décembre et d’un second Twin Otter DHC6-400 de 19 places, Air Antilles augmente sa capacité et propose désormais au quotidien : jusqu’à 4 rotations entre Saint-Martin/Pointe-à-Pitre/Fort-de-France, et 5 rotations entre PTP et Saint-Barthélemy.

Attractivité et ponctualité

Pour encourager les déplacements, la compagnie innove encore avec la création d’une offre adaptée aux familles face à la vie chère : tous les enfants bénéficient d’une réduction de 50% sur le prix du billet hors taxes en période de Noël. Louis Mussington prône un transport aérien fiable et prospère pour tous : “En injectant 4M€ supplémentaires (pour un total de 17M€ ndlr), nous avons pris la bonne décision”. De plus, quatre jeunes locaux ont été embauchés à l’aéroport de Grand-Case. _Vx

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter