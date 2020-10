Aérien : 4000 passagers en moins entre Saint-Martin et la Guadeloupe cet été

Selon l’aéroport Pôle Caraïbes à Pointe-à-Pitre, le trafic vers les Iles du Nord a baissé de 10% en juillet et en août par rapport à l’année dernière à la même époque. 35000 passagers ont été enregistrés contre 39 000 l’an passé. 17000 personnes ont voyagé en juillet et 18000 en août.

La fréquence des liaisons opérées par Air Caraïbes et Air Antilles sur ce réseau, et l’absence de restriction aux déplacements, ont permis de générer une performance moins négative que la tendance globale du trafic ; il est donc possible d’envisager « un retour à la normale plus rapide sur ce faisceau que sur les autres destinations ».

La demande des vols privés en augmentation

Depuis, la reprise de l’activité aérienne est progressive. Pendant la période estivale de juillet-août, l’aéroport a accueilli 17145 passagers, soit environ 63 % du niveau atteint à la même période en 2019.

Cette reprise s’est notamment appuyée sur la venue de touristes américains via l’aéroport de San Juan : +78 % en juillet en glissement annuel, soit 1013 arrivées. Les touristes américains sont en effet arrivés de Porto Rico à défaut de pouvoir passer par Juliana à Sint Maarten (-79 %). Le trafic en provenance de Pointe-à-Pitre a également nettement progressé sur la période : +37 % à 4423 voyageurs.

En parallèle, en cette période de pandémie, la demande pour les vols privés a également nettement progressé. Ainsi, au mois d’août, 331 passagers y ont recouru, soit une progression de 60 % sur un an.