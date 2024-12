SANTÉ / VIH à Saint-Martin : état des lieux et perspectives 

Lundi dernier, au lendemain de la journée mondiale de lutte contre le sida, une conférence organisée par AIDES Saint-Martin a réuni des professionnels de santé et des associations pour discuter des enjeux liés au VIH à SXM et SBH. Parmi les intervenants, les docteurs François Bissuel, Olivo et Rouquette, ainsi que des représentants du Corevih, de la Croix-Rouge, de SAFE, AIDES et de l’hôpital, ont dressé un bilan préoccupant mais porteur d’espoir.

En 2023, l’hôpital suivait 464 patients vivant avec le VIH, dont une majorité de femmes (240) et deux mineurs. L’âge moyen des patients est de 58 ans pour les femmes et 59 ans pour les hommes, avec 219 personnes âgées de plus de 60 ans. La durée moyenne de séropositivité atteint 17 ans. Les principales populations concernées sont issues d’Haïti (50,65 %) et de France (23,06 %).

Prévention, traitements et perspectives

La prévention reste un défi, notamment face à l’augmentation des IST comme la syphilis et la chlamydia. Le préservatif demeure essentiel, mais des innovations telles que la PrEP injectable semestrielle promettent de réduire davantage les transmissions. Le principe « indétectable = intransmissible » rappelle qu’un traitement bien suivi supprime le risque de transmission. Avec un nombre croissant de patients vieillissants souffrant de comorbidités, la prise en charge nécessite une collaboration renforcée entre l’hôpital et les médecins généralistes. Les intervenants ont également souligné l’importance de briser les stigmates et d’améliorer les ressources pour consolider la prévention et les soins sur le territoire. _Vx

